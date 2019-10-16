В Петербурге проложат 13 километров новых веломаршрутов

Власти Петербурга намерены продолжать развитие веломаршрутов в разных районах города. В частности, в 2020 году в городе планируется проложить более 13 км новых велодорожек. 4,6 км из них появятся на проспекте Большевиков, еще 2 км разместят на улице Коллонтай в Невском районе Петербурга.

Также развивать веломаршруты в Смольном намерены в Василеостровском, Красносельском и Пушкинском районах города.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что все велодорожки Петербурга перейдут в ведение Дирекции транспортного строительства. В настоящий момент полномочия по их строительству и ремонту возложены на городской Центр управления парковками. Сейчас в городе организовано 27 веломаршрутов общей протяженностью 107 км.