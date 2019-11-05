Госдолг Нижегородской области вырос на 7,2% к 1 ноября

По состоянию на 1 ноября государственный долг Нижегородской области составил 65,2 млрд руб., увеличившись на 7,2% по сравнению с показателем за предыдущие месяцы. На его рост повлияло увеличение размера бюджетных кредитов, в структуре госдолга на них приходится 26,1 млрд руб. против 19,9 млрд руб. месяцем ранее. Объем ценных бумаг незначительно снизился до 38,9 млрд руб., государственных гарантий – до 186,3 млрд руб.

Добавим, что с начала 2019 года, по данным регионального минфина, госдолг сократился с 75 млрд руб. почти на 13%. К началу 2020 года ведомство планирует госдолг на уровне 75 млрд руб.

Ранее Нижегородская область объявила 27 аукционов на привлечение 33 млрд руб. как краткосрочных, так и долгосрочных кредитных линий. Победителем 23 аукционов стал Сбербанк. Итоги еще четырех конкурсов на предоставление суммарно 10 млрд руб. подведут после 10 ноября.

Анастасия Еремина