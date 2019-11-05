Президент Германии в письме Горбачеву указал на «возросшее отчуждение» между Россией и Европой

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отправил письмо бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву, в котором указал на «возросшее отчуждение» в отношениях между Россией и Германией и Европой в целом. Письмо было приурочено к празднованию 30-летия падения Берлинской стены. Его передал господину Горбачеву бывший президент ФРГ Кристиан Вульф на встрече в «Горбачев-фонде». Документ опубликован на сайте представительства Германии в России.
«Оглядываясь назад, я полностью осознаю, что далеко не все надежды тех дней осуществились. Особенно больно видеть нынешнее состояние германо-российских и европейско-российских взаимоотношений. Наша задача и наша обязанность — не мириться с возросшим отчуждением последних лет и не терять из виду цель совместного будущего в условиях мира и сотрудничества»,— говорится в послании.
Господин Штайнмайер поблагодарил бывшего президента СССР за участие в разрушении границ. По словам президента, в Германии не забыли и всегда будет глубоко признательны за это.
Ранее бывший президент СССР предостерег Россию и страны Запада от строительства новых — реальных или незримых — стен. Он также выразил обеспокоенность отсутствием диалога между Вашингтоном и Москвой по ядерному оружию.
Напомним, 9 ноября 1989 года была разрушена Берлинская сена, которая разделяла ФРГ и ГДР. Стена была построена после в 1961 году и стала символом холодной войны.
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