«Есть такое мнение: пока главе республики не напишешь, вопрос не решится» Глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал нерасторопность чиновников на местах и рассказал о планах на второй срок

Глава Удмуртии Александр Бречалов посетовал о сложившемся мнении, что для решения любого вопроса жителям республики необходимо обязательно написать ему лично. Об этом он сказал на встрече с главными редакторами СМИ. В то же время он признал, что в ручном режиме отрабатывать каждое сообщение невозможно. Чиновники и депутаты на местах часто оперативно в решение проблем не вовлекаются, при этом они убеждены, «что надо дожить до 2022 года», когда истекает первый срок полномочий действующего руководителя региона. Между тем, господин Бречалов заявил, что для него «ориентир» — 2027 год.

Отсутствие быстрой реакции чиновников на местах на обращения граждан раскритиковал глава Удмуртии Александр Бречалов во время встречи с главными редакторами СМИ республики. Она проходила 4 ноября в Глазове. Поводом послужил рассказ одного из участников мероприятия об ижевской школе, где кирпичи выпали из козырька здания, однако реакции со стороны властей на жалобы родителей не последовало. «Над вашей школой директор, как минимум два гениальных менеджера в районе, которые курируют эту историю, как минимум начальник управления образования, а еще УКС города, заместитель главы по этому вопросу, ну и самое главное, депутат городской думы, который избирался от района. Семь человек — они где, если такая критичная ситуация со школой?»— сказал глава региона.

Ранее осенние дожди залили детский сад №194 — подрядчик вскрыл кровлю для проведения ремонта, но затянул сроки. В результате зданию был причинен ущерб. Глава региона отметил, что за соблюдением сроков должны были следить чиновники администрации района и депутаты, однако реакция последовала только после того, как об этом написал он сам.

«Вообще есть такое мнение: пока главе республики не напишешь, вопрос не решится. И слава богу, ситуация кардинально меняется по Ижевску по вовлечению мэра, по Глазову, по Сарапулу, а есть половина районов, где ситуация не меняется»,— отметил господин Бречалов в разговоре с представителями СМИ.

Он добавил, что не может отрабатывать по каждому подобному случаю «в ручном режиме», и если чиновник не исполняет своей функции, его нужно заменять.

По его словам, многих в этом ключе интересует, до какого года он будет работать на посту главы Удмуртии. «Все думают, что сейчас он пошумит, погенерит, потом Москва в правительство его затянет и запулит, и надо как-то до 2022 года. Причем все убеждены, что надо дожить до 2022 (окончание первого срока полномочий Александра Бречалова — «Ъ-Удмуртия»). У меня ориентиры — 2027 год и для команды 2030 год»,— заявил глава республики.

Эксперты безынициативность чиновников на местах в регионах и концентрацию всех обращений вокруг губернаторов объясняют сложившейся «сверхцентрализованной» структурой управления в стране, где все ресурсы и полномочия стянуты наверх. «В этой ситуации нет ничего удивительного в том, что все нижестоящие эшелоны власти бездействуют. Всех инициативных и самостоятельных система давно выдавила, они в нее не вписывались. Ведь когда ты начинаешь работать по-настоящему, тебе требуются ресурсы и ты начинаешь пытаться их из центра изъять. Тот воспринимает это как политическую нелояльность и избавляется от тебя. Наученные твоим опытом остальные чиновники будут сидеть ровно, понимая, что дергаться не стоит — целее будешь. За безынициативность тебя будут время от времени журить, но в покушении на устои точно не обвинят»,— отмечает политолог Аббас Галямов.

Политолог Александр Балицкий считает, что само постоянное вовлечение главы региона в решение вопросов местного значения подогревает ощущения граждан, что обращаться на уровень муниципалитета не имеет смысла. «Мы привыкли, что все решается через центр, не можем избавится от идеологии "идти с челобитной к царю". Это не дело главы региона заниматься вопросом латания крыши, но раз он эту проблему озвучивает и показывает, что ее решает, то это только больше побуждает жителей обращаться к нему. Кроме того, фактически тех чиновников, кто плохо работает, часто не наказывают, это порождает неверие, что помощь можно получить на местном уровне. Правда, Александр Бречалов уже расставался с людьми, которые не справлялись»,— отмечает эксперт.

При этом посыл про «ориентир 2027 год», по мнению господина Балицкого, является «нормальным заявлением с учетом текущей ситуации». Александра Бречалов не хочет восприниматься как временная фигура, он дает понять структурам власти, что приехал в Удмуртию всерьез и надолго. «Насколько это заявление оправдается, покажет время»,— отметил политолог.

Михаил Красильников