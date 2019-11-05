Столетний алкоголь подняли со дна

С затонувшего в Первую мировую войну корабля подняли больше 900 бутылок коньяка и ликера — им больше сотни лет. Спустя двадцать лет с момента обнаружения судна шведским дайверам удалось погрузиться и поднять на поверхность 35 коробок с алкоголем. Находку считают уникальной, например, найденный коньяк уже никто не производит. Что будет с этими бутылками дальше? И сколько они могут стоить? Об этом — Глеб Силко.

19 мая 1917 года, Первая мировая война подходит к концу, а в России уже утвердилось Временное правительство, но до прихода советской власти осталось еще несколько месяцев. Война с Германией продолжается. По Балтийскому морю из Франции в Петроград идет небольшой шведский пароход S/S Kyros. В грузовом отсеке: табак, коньяк, ликер — алкоголя там 35 коробок. Неожиданно неподалеку от Аландских островов, которые находятся между Швецией и Финляндией, из-под воды возле корабля всплывает немецкая подводная лодка UC-58 под командованием кавалера ордена Королевского дома Гогенцоллернов Карла Веспера. Обнаруженный на пароходе груз признают контрабандой. Экипажу разрешают перейти на другой корабль, а Kyros затапливают.

Поднять груз смогут шведские дайверы спустя 102 года. Выясняется, что больше 900 бутылок коньяка De Haartman & Co и ликера Benedictine уцелели. Но, к сожалению, вряд ли удастся обнаружить в бутылках ценное содержимое, говорит директор школы сомелье Эркин Тузмухамедов, не понаслышке знакомый с алкоголем, поднятым с морского дна: «В силу особенностей укупорки сохраняется только шампанское. Я сам дайвер и принимал участие в распитии двух бутылок шампанского, которое подняли с затонувшего в 1895 году корабля. Из всего, что там было, сохранился только этот напиток, а все остальное испорчено, потому что давление уже на глубине 20 м потихонечку продавливает пробку внутрь. Технология укупорки коньяка, при которой этого не происходит, были разработаны значительно позже. Завинчивающиеся пробки впервые применили шотландцы в 1930 году».

Обнаруженный коньяк вовсе больше не производят. А ликер, которые раньше делали французские монахи, теперь принадлежит компании Bacardi. Если поднятый на поверхность алкоголь чудом сохранился — это большая ценность для коллекционеров, считает президент Независимого винного клуба Владимир Цапелик. Впрочем, даже без содержимого эти уникальные бутылки найдут своего ценителя: «Эти бутылки явно надо отправлять на аукционы.

Если и есть какой-то небольшой изъян, цена все равно будет высокая, конечно, речь пойдет о нескольких тысячах евро за бутылку.

Я думаю, что для коллекционеров это представляет высокую ценность, даже если там нет напитка — просто сама по себе бутылка, ведь таких не производят очень давно»,— говорит Цапелик.

Фото: Ocean X Team

Помимо груза с уникальным сейчас алкоголем, S/S Kyros скрывает в себе еще немало тайн. Члены экспедиции рассказывают, что им также удалось обнаружить немецкий пистолет, почти не пострадавшую кожаную кобуру к нему и патроны. Эта находка вызывает новые вопросы, говорит один из дайверов команды Оушэн Икс: «Мы думали, что это может быть пистолет кого-то из членов команды — капитана или кого-то еще, но тогда почему его оставили в грузовом отсеке? В этом нет смысла. Более того, в течение Первой мировой войны торговые корабли, их команды и даже офицеры не были вооружены.

Обстоятельство того, где мы нашли этот пистолет, наводит меня на мысль, что это была контрабанда, так что, возможно, что, помимо прочего, они хотели попытаться продать немецкое оружие русской армии».





На вопросы о том, что они будут делать с уникальной находкой дальше, дайверы лишь разводят руками. Но несколько найденных бутылок они собираются отправить в Россию и в Швецию на исследование.

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