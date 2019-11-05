Восемь игроков ФК «Краснодар» вызвали в национальные сборные

В футбольном клубе «Краснодар» сообщили, что для участие в играх FIFA в ноябре этого года из состава команды в национальную сборную страны вызван крайний защитник «быков» Сергей Петров. При его участии команде предстоит 16 ноября сыграть со сборной Бельгии, а 19 ноября – Сан-Марино.

Кроме того, воспитанник Академии «Краснодара» полузащитник Даниил Фомин, выступающий в настоящее время за «Уфу», также получил приглашение от Станислава Черчесова в состав сборной.

В заявку молодежной сборной России включены семь воспитанников Академии «Краснодар». Это голкипер Матвей Сафонов, полузащитник Даниил Уткин, нападающие Магомед-Шапи Сулейманов и Иван Игнатьев, а также голкипер «Краснодара-2» Денис Адамов. Также в состав молодежки войдут представители Академии «Краснодар», защищающие цвета других команд на правах аренды. Это игрок средней линии Артем Голубев из «Уфы» и центральный защитник Алексей Татаев, выступающий за чешскую «Младу-Болеслав».

Сообщается, что 15 ноября молодежная сборная России сыграет со сборной Латвии на Ростов-Арене, а 19 ноября сыграет матч с Сербией на выезде.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в минувшее воскресенье, 3 ноября, ФК «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 2:2 и сохранил за собой четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Дмитрий Михеенко