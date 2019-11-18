Двойное назначение

В профессиональной арт-среде любят рассуждать на тему все большего превращения искусства в товар. Одним из самых ярких художественных высказываний нового века на эту тему можно считать инсталляцию Prada Marfa 2005 года, которую выполнил датский дуэт Elmgreen & Dragset. Художники построили в техасской пустыне копию бутика итальянской марки Prada размером 4,6 на 7,6 м — войти внутрь нельзя, но через окна можно видеть, что на полках мирно покоятся сумки и обувь из коллекции осень-зима 2005/2006. По первоначальной задумке авторов инсталляция с ходом времени должна была ветшать и все больше сливаться с окружающим ландшафтом, а в какой-то момент и совсем исчезнуть. В действительности получилось иначе: сразу после открытия ее фасад был испорчен вандалами, стекло разбито, аксессуары, которые по просьбе художников отобрала Миучча Прада, были разворованы — и работу пришлось восстанавливать. В начале 2010-х представители департамента транспорта Техаса решили, что строение нарушает закон, представляя собой незарегистрированную рекламу. Художникам пришлось объяснять, что бренд Prada не заказывал инсталляцию и не оплачивал ее, а следовательно, не получает от этого никакой прямой выгоды. Тогда было принято решение перевести арт-объект в статус музея с одной постоянной выставкой. В этом статусе он находится до сих пор.

По пути превращения реальных бутиков в настоящие музеи современного искусства идет все больше люксовых марок. Одним из самых прогрессивных опытов интеграции искусства в торговое пространство можно считать эксперименты Louis Vuitton. Проекты бренда по сотрудничеству с художниками хорошо известны. Такаси Мураками выпускал капсульные коллекции с Issey Miyake еще в 2000–2001 годах, но запомнили его благодаря беспрецедентно долгому для модного мира творческому союзу с Louis Vuitton — японский художник работал с французским брендом на протяжении 13 лет, с 2003 по 2015 год. Помимо него Louis Vuitton сотрудничал с Ричардом Принсом, Яёи Кусамой, Джеффом Кунсом и другими признанными авторами. А в 2006 году на седьмом этаже флагманского бутика фирмы на Елисейских полях в Париже было открыто выставочное пространство Espace Louis Vuitton, где начали не только показывать популярных художников, но и открывать новые для неискушенной публики имена. Затем эта концепция была перевезена и в другие города — Мюнхен, Венецию, Токио, Сеул, Пекин.

Помимо выставочной программы в специально выделенных для искусства залах многие произведения стали появляться во флагманских бутиках Louis Vuitton в непосредственной близости от одежды и аксессуаров. Здесь показателен пример лондонского магазина, расположенного на Нью-Бонд-стрит. В 2010 году его с помпой открыли Бернар Арно и дизайнер Марк Джейкобс, в то время креативный директор женских коллекций бренда. Помимо привычного ассортимента люксовой марки посетители увидели там и большие скульптурные работы Такаси Мураками из крашеного стекловолокна, огромные коллажи на стекле Гилберта и Джорджа, а также знаковые фотографии Ричарда Принса.

Сейчас у бренда есть два европейских бутика, зайти в которые можно даже исключительно ради того, чтобы увидеть выставленные там произведения искусства. Для открытого в октябре 2017 года парижского Maison Louis Vuitton Vendome, который, как понятно из названия, находится на Вандомской площади, и для лондонского бутика на Нью-Бонд-стрит, новая версия которого была представлена миру в октябре этого года, был привлечен американский звездный архитектор Питер Марино. Во флагманском магазине в Париже он разместил 21 работу художников, представляющих по его задумке шесть континентов. Часть работ была выполнена специально для этого проекта. Так, художник родом из Шанхая Янь Пэнмин, который закончил Школу изящных искусств в Дижоне, написал портрет Луи Вюиттона. Он изобразил, как мог бы выглядеть основатель модного дома в 20-летнем возрасте.

В лондонском магазине Louis Vuitton выставленных работ существенно больше. Многие из них перекликаются с парижским бутиком. Тут тоже есть свой молодой Луи — на этот раз в интерпретации американца Алекса Катца. Он написал портрет по заказу Louis Vuitton в 2017 году. Из неожиданных произведений искусства можно отметить установленную в женской зоне магазина и утопленную в стене световую инсталляцию First Blush, OCT. 2005 Джеймса Таррелла. Шотландский художник Джим Лэмби создал специально для бутика инсталляцию из цветной виниловой пленки, покрывающей пол и лестницу. Здесь же нашлось место и для небольшой работы Dusselstrand (1996) самого дорогого фотографа современности Андреаса Гурски. Неожиданно было увидеть «Эскиз для показа весна-лето 2008» Ричарда Принса — обычно модные бренды не любят вспоминать прошлое. Самой британской работой в бутике стала скульптура Трейси Эмин из знаковой серии в виде сердца и надписи, выполненная из неоновых трубок. Она провозглашает — «Любовь — это то, что ты хочешь».

С приходом в Celine в феврале 2018 года нового креативного директора Эди Слимана декораторское оформление в бутиках марки начало радикально переосмысляться. Они и раньше выглядели необычно и привлекательно, а теперь стали наполняться не только предметами дизайна, но и произведениями современного искусства. Большая часть представленных работ выполнена по специальному заказу Слимана, лично отбиравшего художников для каждого из своих проектов. Некоторые работы выкуплены у галерей в коллекцию марки. Новая художественная и архитектурная концепция торгового пространства была впервые представлена в феврале этого года в Нью-Йорке — с открытием обновленного магазина на Мэдисон-авеню. В аскетичном интерьере, которому придают подчеркнутую простоту и силу материалы — травертин, мрамор, гранит, базальт, полированная сталь, дуб и зеркала,— креативный директор Celine разместил работы Джеймса Блэмфорта, Хосе Давилы, Элейн Кэмерон-Вейр и Оскара Туазона.

Чтобы увидеть впечатляющие спиралевидные скульптуры Дэвида Адамо из красного кедра, вступающие в диалог то с закручивающейся бетонной лестницей, то с бесконечно множащимися отражениями в зеркалах, можно зайти в Celine на авеню Монтень в Париже или на виа Санто Спирито в Милане. Пластичная скульптура в виде золотой змеиной кожи Элейн Кэмерон-Вейр, на самом деле собранная из круглых разнокалиберных металлических пластин, встречает посетителей одного из токийских бутиков бренда. «Улыбка» Джорджии Дики из дерева, резины и металла украшает стену магазина на улице Дюфо, а массивная скульптура из черного гранита чикагского художника Тистера Гейтса — зал бутика на улице Гренель в Париже.

Тотем из старых деревянных блоков Лукаса Джеронимаса и четыре рукодельные бетонные плиты Тири Хасселкниппе, уложенные друг на друга, разметили в лондонском Celine на Маунт-стрит. Лос-анджелесский бутик на Родео-драйв и парижский на авеню Монтень обзавелись деревянными скульптурами Дэвида Нэша.

Другую концепцию для модного интерьера на правом берегу Сены выбрал Энтони Ваккарело, сменивший Слимана несколько лет назад на посту креативного директора Saint Laurent. Бутик Saint Laurent Rive Droite занял намоленное место некогда главного французского концептуального магазина Colette, закрывшего свои двери в 2017 году. Здесь, на рю Сент-Оноре, было решено открыть место, где одежда и аксессуары совмещены с периодически меняющейся экспозицией из предметов искусства и дизайна. При этом Ваккарело удается удачно вписать в арт-пространство бутика и африканские скульптуры с масками, как было сделано в сентябре по случаю ярмарки индейского, азиатского искусства и археологических артефактов Parcours des Mondes. Тогда на несколько недель сюда в качестве экспонатов переехали работы различных африканских племен из коллекции Galerie Lucas Ratton. Здесь можно было увидеть и редкую скульптуру племени сенуфо (Кот д'Ивуар), изображающую птицу-носорога. Это был первый предмет, купленный Ивом Сен-Лораном у Шарля Раттона, двоюродного дедушки основателя галереи Лукаса.

В середине октября, параллельно с проходящей в Париже главной французской ярмаркой современного искусства FIAC, в Saint Laurent Rive Droite представили новую выставку — Dark Shadows. В экспозицию вошли шесть черно-белых полароидных снимков Роберта Мэпплторпа из БДСМ-серии 1972 года, картина американского концептуалиста Эда Рушея, графика минималиста Ричарда Серры, рисунок, выполненный на приглашении, Альберто Джакометти. Были в бутике представлены и предметы, на которые можно не только смотреть, но и купить: работы Лучо Фонтаны из серии «Пространственных концептов» 1967 года, а также знаковая мягкая скульптура Стерлинга Руби Vampire 118, изображающая вампирский оскал.

На Париже Энтони Ваккарело не остановился. Saint Laurent Rive Droite со схожей концепцией открыт и в Лос-Анджелесе.

Александр Щуренков