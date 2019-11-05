Суд предложил петербургской общественнице изменить исковые требования к главе Василеостровского района

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга провел первое заседание по иску петербургского юриста и общественницы Ирины Баханович к главе Василеостровского района города Эдуарду Ильину о защите чести, достоинства и деловой репутации. Как сообщила “Ъ-СПб” сама заявительница, суд не смог установить место регистрации господина Ильина, предложив истцу изменить требования к главе района как к физическому лицу на требования к должностному лицу.

«Не понимаю, менять или нет. Потому что как должностное лицо его (Эдуарда Ильина — “Ъ-СПб”) тогда юристы администрации будут представлять. Да и вряд ли в его должностной инструкции есть написание постов в соцсетях»,— отметила по этому поводу госпожа Баханович.

Напомним, что поводом для иска Ирины Баханович к Эдуарду Ильину стали размещенные в соцсетях от его имени сообщения о ситуации с благоустройством намывных территорий Васильевского острова и содержащиеся в них ложные, по мнению заявительницы, обвинения в ее адрес. Данные посты госпожа Баханович назвала «абсолютно недопустимыми для чиновника», оценив моральный ущерб в символическую 1 копейку.