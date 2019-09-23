Суд оставил без движения иск юриста Ирины Баханович к главе Василеостровского района

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес определение об оставлении без движения искового заявления о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда, якобы причиненного юристу и общественной активистке Ирине Баханович главой Василеостровского района Петербурга Эдуардом Ильиным.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, заявительница не доплатила дополнительно 300 рублей в качестве госпошлины при регистрации иска. Срок для исправления недостатков — 15 октября.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что поводом для иска Ирины Баханович к Эдуарду Ильину стали размещенные в соцсетях от его имени сообщения о ситуации с благоустройством намывных территорий Васильевского острова и содержащиеся в них ложные, по мнению истца, обвинения в ее адрес. Данные посты госпожа Баханович назвала «абсолютно недопустимыми для чиновника», оценив моральный ущерб в символическую 1 копейку.