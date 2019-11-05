Сергея Воронова приговорили к трем годам колонии как пособника в продаже мандата

Нижегородский райсуд приговорил политтехнолога Сергея Воронова к трем годам лишения свободы как пособника в хищении путем обмана 5 млн руб. у предпринимателя Дмитрия Дзепы. Подсудимый признан виновным по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Пособничество в мошенничестве»), его арестовали в зале суда.

Напомним, осужденного вместе с умершим председателем НРО «Справедливая Россия» Александром Бочкаревым обвиняли в особо крупном мошенничестве. В 2015 году они пообещали господину Дзепе мандат депутата городской думы, если тот передаст им определенную сумму денег. Однако выборы бизнесмен выиграть не смог. Незадолго до своей смерти господин Бочкарев в зале суда передал несостоявшемуся депутату 4,6 млн руб. наличными. Дмитрий Дзепа потребовал от подсудимых еще 1,6 млн руб. в качестве процентов за пользование средствами. Эту сумму теперь он может взыскать в рамках гражданского иска с Сергея Воронова.

Дело в отношении Александра Бочкарева после его смерти было прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам. С таким ходатайством выступила его вдова Наталья Калинина.

Роман Рыскаль