Мэрия Екатеринбурга выставила на торги 12 участков под застройку

Администрация Екатеринбурга объявила первые за долгое время земельные торги. Девелоперам предлагают 12 участков под застройку. Как следует из текста объявлений, опубликованных в «Екатеринбургском вестнике», участки расположены в Екатеринбурге и соседнем поселке Исток. Проведение аукционов запланировано на даты со 2 по 4 декабря этого года.

В частности, на торги выставлены:

участок 10,6 тыс. кв. м в Истоке за 5,59 млн руб.,

участок 1,1 млн кв. м в Екатеринбурге за 205 млн руб., 1 тыс. кв. м на Крауля-Викулова за 60 тыс. руб.,

2,1 тыс. кв. м в проезде Складском за 672,8 тыс. руб.,

30,9 тыс. кв. м в квартале улиц Исследователей — Краснолесья за 9,511 млн руб.,

1039 кв. м в границах улиц Амундсена — Мостовой — переулка Складского за 631,1 тыс. руб.,

16,2 тыс. кв. м на Амундсена за 5,826 млн руб.,

два участка в Екатеринбурге 157,7 тыс. и 103,1 тыс. кв. м за 8,756 млн руб. и 18,879 млн руб. соответственно,

три участка в Истоке 14,47 тыс., 1679 и 5,9 тыс. кв. м за 5,99 млн руб. , 377,3 тыс. руб. и 2,164 млн руб. соответственно.

Средний срок аренды земельных участков составляет девять лет.

Ранее «Ъ-Урал» писал о проблеме с выдачей земли застройщикам. Вице-мэр уральской столицы Алексей Бирюлин заявлял, что проблема надуманна, за год работы его управление утвердило 20 проектов на 4 млн кв. м. жилья. Застройщиков, скорее всего, не устраивает новый подход к выдаче разрешительных документов, считает он.