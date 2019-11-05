Мэрия Екатеринбурга выставила на торги 12 участков под застройку

Администрация Екатеринбурга объявила первые за долгое время земельные торги. Девелоперам предлагают 12 участков под застройку. Как следует из текста объявлений, опубликованных в «Екатеринбургском вестнике», участки расположены в Екатеринбурге и соседнем поселке Исток. Проведение аукционов запланировано на даты со 2 по 4 декабря этого года.
В частности, на торги выставлены:
Средний срок аренды земельных участков составляет девять лет.
Ранее «Ъ-Урал» писал о проблеме с выдачей земли застройщикам. Вице-мэр уральской столицы Алексей Бирюлин заявлял, что проблема надуманна, за год работы его управление утвердило 20 проектов на 4 млн кв. м. жилья. Застройщиков, скорее всего, не устраивает новый подход к выдаче разрешительных документов, считает он.