Госдума одобрила в первом чтении законопроект о возвращении вытрезвителей

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который дает регионам право создавать платные медицинские вытрезвители, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ был внесен в Госдуму в мае этого года.

В документе говорится, что помощь будет оказываться тем, кто находится в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и не способен «самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке». По задумке авторов законопроекта, он даст возможность властям субъектов страны создавать учреждения на основании государственно-частного и муниципально-частного партнерства.