В Ростове-на-Дону суд арестовал третьего подозреваемого в перестрелке с пятью жертвами

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал до 21 декабря 2019 года Рашида Ибрагимова, подозреваемого по делу о перестрелке, происшедшей 22 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, стрельба произошла на дороге, соединяющей хутора Чернозубов и Камышевка в Орловском районе. В результате «боя» фермерских семей Бациевых и Дакишвили погибли пять человек, двоих пострадавших госпитализировали.

Ранее был арестован гендиректор сельхозкооператива «Новоселовский» Василий Дакишвили, который подозревается в организации перестрелки (ч. 3 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Также под стражу был заключен еще один участник столкновения — Салим Мусаев.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону