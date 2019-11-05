«Русский хром 1915» обжалует штраф за размещение отходов

АО «Русский хром 1915» (Первоуральск, входит в MidUral Group) планирует обжаловать в кассации решение Свердловского облсуда, который подтвердил законность штрафа компании в размере 200 тыс. руб. за размещение отходов.

«Федеральная служба по надзору в сфере природопользования составила протокол об административном правонарушении в отношении объекта временного накопления отходов и, по нашему мнению, не учла, что деятельность по накоплению отходов на срок не более 11 месяцев не подлежит лицензированию.

До 1 января 2019 года на АО «Русский хром 1915» действовала бессрочная лицензия на обращение с отходами. Но из-за изменений в законодательстве потребовалось оформление новой лицензии. Аналогичным переоформлением заняты многие промышленные предприятия», — сообщили в пресс-службе MidUral Group.

В компании отметили, что АО «Русский хром 1915» является социально ответственным предприятием и инвестирует на экологические программы более 85 млн руб. ежегодно.