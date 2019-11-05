«Русский хром 1915» оштрафовали на 200 тыс. рублей за размещение отходов

Свердловский облсуд подтвердил решение Первоуральского горсуда, который признал законным постановление Роспотребнадзора о наложении штрафа на АО «Русский хром 1915» (Первоуральск, входит в MidUral Group) в размере 200 тыс. руб. за размещение отходов.

В пресс-службе облсуда уточнили, что в июле в ходе проверки Роспотребнадзора выяснилось, что «Русский хром 1915» размещает отходы на эксплуатируемых площадках, но лицензия предприятия на это закончилась еще 1 января 2019 года. На основании проверки «Русский хром 1915» привлечен к административной ответственности за размещение отходов III-IV класса опасности в отсутствие действующей лицензии на данный вид деятельности. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб.

Судьей Первоуральского городского суда это постановление оставлено без изменений. «Русский хром 1915» обжаловал это решение в Свердловском областном суде, просил отменить постановление судьи и прекратить производство по делу. Но апелляционная инстанция не нашла оснований к отмене постановления.

«В настоящее время акционерное общество принимает меры по переоформлению лицензии на данный вид деятельности», — говорится в сообщении областного суда.

Татьяна Дрогаева