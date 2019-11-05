Свердловский избирком отказал в проведении референдума о возврате прямых выборов мэров

Избирательная комиссия Свердловской области отказала в регистрации инициативной группы по проведению референдума о возврате прямых выборов мэров в регионе. Причиной стали ошибки в подаче документов.

Напомним, 23 октября инициативная группа из 20 человек подала в облизбирком ходатайство о регистрации для проведения референдума о возврате прямых выборов мэров в регионе.

«Рабочая группа провела проверку представленных документов и пришла к выводу, что они не в полной мере соответствуют требованиям закона», — говорится в сообщении облизбиркома. Какие именно были допущены ошибки, в сообщении не уточняется.

Прямые выборы мэра были отменены заксобранием в начале апреля 2018 года. В сентябре прошлого года большинством голосов депутатов гордумы главой города был избран Александр Высокинский.

В Екатеринбурге создан комитет «За прямые выборы мэра». Его организатором выступил депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, который , который внес в региональный парламент законопроект о возвращении прямых выборов главы Екатеринбурга.