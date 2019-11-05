СКР: подозреваемый в подготовке теракта в Москве признал вину

Подозреваемый в подготовке теракта в Москве (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) 30-летний гражданин Киргизии Талант Онуров во время допроса признал свою вину, сообщается на сайте столичного управления Следственного комитета России (СКР). По информации следователей, мужчина приехал в Москву в сентябре, после чего месяц готовился к преступлению.

«В сентябре 2019 года выходец Киргизской Республики приехал на территорию столицы с целью совершения террористического акта. На протяжении месяца мужчина искал соучастников, изучал литературу, смотрел обучающие видеоролики, а также выбирал место для совершения противоправных действий, направленных на неопределенный круг лиц... В ходе допроса подозреваемый признал вину»,— говорится в сообщении. Подозреваемый находится под стражей, расследование продолжается.

Ранее пресс-секретарь Черемушкинского суда Москвы Ирэна Козаева сообщила об аресте Таланта Онурова до 1 января 2020 года. Задержанного называют сторонником радикального ислама.