В Москве по подозрению в подготовке теракта арестовали исламиста

Черемушкинский суд Москвы арестовал 30-летнего Таланта Онурова, его подозревают в подготовке теракта в Москве.

«По ходатайству следствия, судом в отношении Таланта Онурова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 января 2020 года»,— сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Ирэна Козаева. Заседание по мере пресечения проходило в воскресенье, 3 ноября. Задержанного называют сторонником радикального ислама.

Детали обвинения не раскрываются. Со ссылкой на источник «Интерфакс» сообщает, что он занимался «созданием условий» для совершения теракта, искал соучастников. «Он подбирал место, где можно было совершить преступление, а также активно изучал материалы по изготовлению взрывного устройства»,— сказал источник агентства. По его словам, мужчина не смог совершить преступление «по независящим от него причинам».

Онурова обвиняют по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта). Предварительно мотивом называют приверженность мужчины к радикальной исламской идеологии.

Талант Онуров — гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ, утверждает источник ТАСС. По данным агентства, его задержали на юго-западе Москвы.