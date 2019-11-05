Александр Попов: Высотные здания — это та область, где BIM — необходимость

В рамках VI Международного форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia, прошедшего 29 октября — 1 ноября 2019 года в Екатеринбурге, директор по цифровым технологиям компании SEVERIN DEVELOPMENT Александр Попов выступил с докладом «BIM-технологии в практике управления и контроля строительства. Исключаем человеческий фактор». В своем выступлении спикер рассказал об организационных и программных методах повышения качества строительства и внедрении современных технологий для прозрачности строительного процесса для всех участников проекта.



Как отметил Александр, необходимость применения BIM-технологий в процессе строительства возникает при возведении зданий любого типа, а высотных — в особенности. «Реализация объектов выше 100 метров — это всегда повышенная ответственность. Маленькая площадь, нагруженная сложными конструкциями и инженерными системами, делает концентрацию рисков предельной. Высотные здания — это та область, где BIM — необходимость. Технологии информационного моделирования позволяют автоматически проверять проект на коллизии и выявлять проблемы задолго до начала строительства, исключая влияние человеческого фактора»,— комментирует спикер.

Повышение качества строительства осуществляется организационно — за счет регламентов и стандартов, и программно — с помощью программ для создания информационных моделей, организации среды общих данных и корпоративного документооборота. По утверждению Александра Попова, именно комбинированный метод выводит управление строительством на качественно новый уровень в плане визуализации, детализации, многовариантной проработки, анализа и проверки проекта на всевозможные ошибки и нестыковки. Это, в свою очередь, позволяет сформировать единое понимание текущей ситуации на проекте у всех его участников и своевременно принимать технические решения.

Одним из методов контроля за ходом строительства является сравнение показателей «план-факт-стандарт». Как поясняет эксперт, такой подход позволяет анализировать реализуемость поставленных планов, сравнивая их со стандартом SEVERIN, а затем контролировать исполнение.

Кроме этого Александр Попов поделился практическим опытом применения лазерного сканирования и фотограмметрии для фиксации актуальной ситуации на строительной площадке, а также визуализации графика строительства с привязкой BIM-модели к календарно-сетевому графику. «Наложение на цифровую модель облака точек, полученного с помощью фотограмметрии, позволяет отслеживать прогресс строительства, а облака точек с лазерного сканера — видеть отклонения, превышающие нормативные допуски»,— отметил он.

Резюмируя свое выступление, Александр озвучил ключевые преимущества применения BIM-технологий в процессе строительства, среди которых отметил повышение качества выполняемых работ, прозрачность и контролируемость процесса строительства, а также сокращение сроков проверки объемов.