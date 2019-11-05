Торговые точки в Краснодаре украсят к Новому году гирляндами белого и желтого цвета

Департамент архитектуры и градостроительства кубанской столицы разработал рекомендации по световому оформлению городских улиц к Новому году. В частности, владельцам заведений рекомендовано украшать фасады и витрины гирляндами белого и желтого цветов и не использовать красные, синие, зеленые, голубые, фиолетовые, розовые и многоцветные гирлянды.

Главный архитектор Краснодара Наталья Машталир рекомендует украшать пространство перед магазином или кафе гирляндами с лампочками, которые не должны сильно гореть, чтобы не ослеплять пешеходов и водителей. Не стоит сочетать более двух цветов при оформлении фасадов.

Глава кубанской столицы Евгений Первышов сообщил, что в ближайшее время сотрудники мэрии планируют организовать встречи с предпринимателями, чтобы владельцы магазинов, кафе и офисных зданий знали и понимали, как украсить город.

Ранее “Ъ-Кубань” писал, что департамент архитектуры и градостроительства Краснодара разработал рекомендации и проектные решения для нестационарных объектов торговли (НТО) и городской инфраструктуры. Ведомство сформулировало предложения по планировке, внешнему облику, дизайну и оформлению как круглогодичных, так и сезонных объектов нестационарной торговли. Всего предлагается 15 типовых форм НТО.

Василий Хитрых