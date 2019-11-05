В Латвии будут давать гражданство детям неграждан

Президент Латвии Эгилс Левитс подписал закон о предоставлении гражданства детям неграждан. Он будет распространяться на рожденных с 1 января 2020 года. Ранее документ приняли большинством голосов депутатов Сейма. Его инициировал бывший президент Латвии Раймонд Вейонис.

Всего в 2018 году в Латвии в качестве неграждан были зарегистрированы 33 ребенка, в 2017 году — 51 ребенок. Более 220 тыс. жителей Латвии из 2 млн не являются гражданами. Это люди, чьи предки переехали в страну после 1940 года, в период нахождения Латвии в составе СССР. Неграждане не могут участвовать в выборах и референдумах и занимать ряд должностей. Чтобы стать гражданами, они должны сдать экзамены по латышскому языку и истории.

В 2017 году в Латвии отклонили аналогичный законопроект о предоставлении гражданства детям неграждан страны. Президент России Владимир Путин в 2017 году подписал указ о безвизовом въезде в Россию негражданам Латвии.