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Рост собственных доходов бюджета Краснодара составил 10%

В администрации Краснодара рассчитывают, что по итогам текущего года в городской бюджет поступит 19,4 млрд руб. собственных доходов. За десять месяцев 2019 года в казну уже поступило 16,6 млрд руб. собственных доходов, что на 10% больше, чем в аналогичном периоде 2018-го. Речь об этом сегодня, 5 ноября, шла на аппаратном совещании в краснодарской мэрии, транслирующейся через социальные сети.

Из всех статей собственных доходов бюджета Краснодара налог на доходы физических лиц занимает 51,4% прибыли (8,5 млрд руб.), земельный налог - 11% (1,9 млрд руб.), налог на прибыль - 6% (1 млрд руб.).

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, доходная часть краснодарского бюджета в этом году может превысить 100 млрд руб. Между 2017 и 2018 годом доходы консолидированного бюджета Краснодара выросли более чем на 7 млрд руб. Эти деньги распределяются между регионом и муниципалитетом. В 2018 году доходная часть городской казны составляла 95,3 млрд руб.

Василий Хитрых


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