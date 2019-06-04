Доходы бюджета Краснодара в 2019 году могут превысить 100 млрд рублей

По оценкам специалистов, доходная часть краснодарского бюджета в этом году может превысить 100 млрд руб. Об этом журналистам сообщил глава города Евгений Первышов.

По его словам, между 2017 и 2018 годом доходы консолидированного бюджета Краснодара выросла более чем на 7 млрд руб. Эти деньги распределяются между регионом и муниципалитетом. «В прошлом году у нас доходная часть была 95,3 млрд рублей, по оценкам специалистов в этом году мы можем пробить планку в 100 млрд», - заявил градоначальник.

Господин Первышов отмечает, что земельный налог и налог на имущество на 100% поступают в бюджет муниципального образования. Однако только в минувшем году путем анализа и сверки баз кадастровой недвижимости и налоговых органов в городе было выявлено около 400 тыс. объектов с заниженной ставкой налогообложения или вообще не стояли на учете. За счет этой работы муниципалитет значительно увеличиввает налоговые поступления в местный бюджет.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, бюджет кубанской столицы впервые за семь лет вышел практически на бездефицитный уровень. В этом году его доходная часть увеличена на 1,7 млрд руб. По словам директора городского департамента финансов Николая Лебедева, из 1,7 млрд руб. краевые субсидии составляют 562 млн руб., а около 1,165 млрд руб. составили собственные доходы города. По итогам майского думского заседания доходная часть бюджета Краснодара в 2019 году составила 32,4 млрд руб.

Василий Хитрых