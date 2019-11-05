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Вачский завод «Труд» погасил еще 20 млн рублей долгов перед сотрудниками

Руководство градообразующего ПАО «Труд» (Нижегородская область, Вача, производит металлоизделия) выплатило 300 сотрудникам 20 млн руб. долгов по зарплатам. Как сообщает региональная прокуратура, рабочим не платили деньги в период с ноября 2018 года по август 2019 года.

Ранее в отношении директора завода было возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы сотрудникам (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). С июля 2018 года по апрель 2019 года 178 рабочим не заплатили 10 млн руб., средства трудящимся возместили только в рамках расследования уголовного дела.

Анастасия Еремина


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