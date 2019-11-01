Директора градообразующего завода в Ваче осудят за 10 млн рублей долгов по зарплатам

Нижегородское следственное управление возбудило уголовное дело о невыплате зарплат с июля 2018 года по апрель 2019 года на градообразующем предприятии ПАО «Труд» (Вача, Нижегородская область, производит металлоизделия). Задолженность перед 178 работниками превысила 10 млн руб.

Подозреваемым по делу проходит директор предприятия. Согласно Kartoteka.ru, им является Андрей Сергеев. Во время расследования он полностью погасил задолженность перед сотрудниками. Дело расследуется по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»), санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Анастасия Еремина