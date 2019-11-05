«ВАД» построит автодорогу для морского терминала в Калининградской области за 1,2 млрд рублей

Петербургское АО «ВАД» стало единственным участником конкурса на строительство автомобильной дороги для морского терминала в районе города Пионерский Калининградской области. Заявка компании была признана соответствующей законодательству, с АО «ВАД» будет заключен госконтракт на сумму более 1,2 млрд рублей, сообщает «Интерфакс».

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо будет в течение 20,5 месяцев построить двухполосную дорогу длиной 3,2 тыс. м, шириной 9 м. Она должна также иметь тротуары и велосипедную дорожку шириной по 2 м. На объекте также предполагается возведение путепровода длиной 83 м.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что АО «ВАД» также отремонтирует участок Выборгского шоссе в Петербурге за 575 млн руб.