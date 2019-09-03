«ВАД» отремонтирует участок Выборгского шоссе за 575 млн рублей

АО «ВАД» оказалось единственным участником объявленного СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» конкурса на выполнение работ по ремонту участка Выборгского шоссе от проспекта Энгельса до КАД с начальной (максимальной) ценой контракта в 575,6 млн рублей. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо будет выполнить эти работы до 15 ноября 2020 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что АО «ВАД» также отремонтирует еще один участок Выборгского шоссе за 163 млн руб.