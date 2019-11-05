Lister анонсировал проект на базе электромобиля Jaguar

Компания Lister Motor Company анонсировала новую модель — кроссовер SUV-E на базе модели Jaguar I-Pace.

Here it is!!! The Lister SUV-E Concept based on the Jaguar I-Pace. Designed by Lister Chief Designer, Toby Tinsley. More info on the Lister website coming soon. ???? pic.twitter.com/OyhIe6Wu22 — Lister (@ListerCars) November 4, 2019

Заявлено, что автомобиль стал на 100 кг легче исходного электромобиля, получил новый углепластиковый аэродинамический обвес, особые колесные диски, заниженную подвеску и карбон-керамические тормоза. Известно, что электромотор получит новый софт, который позволит увеличить мощность и крутящий момент силовой установки. Точные технические характеристики Lister SUV-E пока не называются.

Напомним, марка Lister была основана гонщиком и бизнесменом Брайаном Листером в 1954 году. Исторически компания использовала либо спорткары Jaguar целиком, либо моторы Jaguar в своих моделях. В 2018 году фирма выпустила первый за 25 лет дорожный автомобиль.