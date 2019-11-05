05 ноября, вторник
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Lister анонсировал проект на базе электромобиля Jaguar

Компания Lister Motor Company анонсировала новую модель — кроссовер SUV-E на базе модели Jaguar I-Pace.

Заявлено, что автомобиль стал на 100 кг легче исходного электромобиля, получил новый углепластиковый аэродинамический обвес, особые колесные диски, заниженную подвеску и карбон-керамические тормоза. Известно, что электромотор получит новый софт, который позволит увеличить мощность и крутящий момент силовой установки. Точные технические характеристики Lister SUV-E пока не называются.

Напомним, марка Lister была основана гонщиком и бизнесменом Брайаном Листером в 1954 году. Исторически компания использовала либо спорткары Jaguar целиком, либо моторы Jaguar в своих моделях. В 2018 году фирма выпустила первый за 25 лет дорожный автомобиль.

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