«Татнефть» приобрела 975 млн акций «Тольяттисинтеза»

ПАО «Татнефть» купило 100% предприятий «Тольяттисинтеза». Таким образом в собственность татарстанской нефтяной компании перешли 975 млн акций тольяттинского предприятия. Это следует из сообщения на сайте раскрытия корпоративной информации.

Напомним, что сделка о приобретении активов «Тольяттисинтеза» была одобрена ФАС 3 октября 2019 года. В активы вошли производство различных видов синтетического каучука, который применяется для высококачественных шин ведущими российскими и мировыми производителями, производство метилтретбутилового эфира, бутадиена,изопрена и других промежуточных продуктов, а также инфраструктура индустриального парка, где работает ряд технологических компаний химического и других профилей.

«Татнефть» ожидает, что за счет сделки потребности шинного бизнеса Kama Tyres будут обеспечены в основных видах синтетического каучука в полном объеме.

"Ъ-Казань"