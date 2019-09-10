Стоимость покупаемых «Татнефтью» активов СИБУРа оценивается в $150-200 млн

Стоимость активов СИБУРа в Тольятти, которые планирует купить «Татнефть», оценивается в $150-200 млн, передает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник. Ходатайства сторон о покупке завода по производству синтетических каучуков «СИБУР-Тольятти» и индустриального парка «Тольяттисинтез» поступили в ФАС.

В активы входит производство различных видов синтетического каучука, который применяется для высококачественных шин ведущими российскими и мировыми производителями, производство метилтретбутилового эфира, бутадиена, изопрена и других промежуточных продуктов, а также инфраструктура индустриального парка, где работает ряд технологических компаний химического и других профилей.

Напомним, что соглашение о намерениях по продаже производственных и других активов СИБУРа в Тольятти «Татнефти» стороны заключили в начале сентября. В данный момент объекты объединены юрлицами «СИБУР Тольятти» и «Тольяттисинтез».

"Ъ-Казань"