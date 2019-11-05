ДРОБЛЕНИЕ БИЗНЕСА – ОПТИМИЗАЦИЯ ИЛИ УКЛОНЕНИЕ?

Проверка компаний на предмет дробления бизнеса – тренд последних лет. Попробуем понять, как не попасть в их число.
Любой человек, бизнес которого растет и развивается, в какой-то момент оказывается перед вопросом структурирования. Если структурировать неправильно, то через несколько лет вами может заинтересоваться ИФНС.
Дробите или не дробите?
Существует две основные схемы дробления.
Первую можно условно назвать клонированием. Клонируются компании в том случае, когда растущие объемы заставляют платить много налогов. Тогда появляются клоны на спецрежимах. Их проблема в том, что они практически неотличимы от материнской компании: те же бенефициары, виды деятельности, то же имущество используется, те же люди работают, те же клиенты обслуживаются и так далее.
Вторая схема – «улей» или «муравейник». Это тот случай, когда в отдельные структуры с целью разукрупнения выделяются подразделения основной компании. Появляются отдельные фирмы, занимающиеся транспортными услугами, юридические и бухгалтерские фирмы, производственные и сбытовые, иногда даже клининговые. Казалось бы, деятельность другая, цены рыночные. Какие могут быть претензии? Но претензии могут появиться, если эти отдельные фирмы не мыслят себя без «материнской». Нет у них других клиентов, поставщиков, покупателей, а значит, нет и экономической независимости.
Конечно, существует масса комбинаций этих двух схем. Но основным критерием дробления всегда будет зависимость от главной компании.
Это значит, что если из вашего транспортного цеха или юротдела выросла полноценная компания, которая стала обслуживать не только вас, но и других клиентов вашего региона, то это не дробление. Если вы диверсифицируете свой бизнес и являетесь участником и директором разных обществ с независимой деятельностью – это тоже не дробление.
Если вами заинтересовалась инспекция…
С учетом применяемого ФНС риск-ориентированного подхода все организации, применяющие сомнительные схемы, всегда под прицелом.
В плане дробления особенно рискуют местные розничные сети, которые в целях сохранения прибыли и конкурентных цен клонируют структуры на ЕНВД. Благодаря введению онлайн-касс вся их деятельность у инспекции как на ладони.
В непрерывном режиме отдел анализа собирает о налогоплательщиках информацию и проводит предпроверочные мероприятия налогового контроля: направляет требования, вызывает свидетелей, анализирует банковские операции.
Такие действия налоговой – сигнал к возможной проверке и повод проанализировать структуру своего бизнеса, желательно совместно с опытным налоговым юристом. Если вы придете к выводу, что предположения налоговой необоснованны и признаков дробления у вашего бизнеса нет, не ждите у моря погоды. Займите активную позицию, сами поясните, как на самом деле устроен бизнес, в чем экономическая целесообразность имеющейся структуры. Так может появиться шанс избежать выездной проверки. В противном случае у инспекции может сложиться иное представление, проверка начнется, и вы окажетесь в позиции догоняющего.
Важно понимать: не инспекция должна доказать необоснованность применяемой схемы, а налогоплательщик должен быть готов отстоять свою.
Особенности налоговых проверок при дроблении
На мой взгляд, основной особенностью таких проверок является необходимость проверить деятельность всех юридических лиц и ИП, входящих в схему. И налогоплательщик в этом также заинтересован.
Проверяя раздробленные компании, согласно позиции, изложенной еще Высшим арбитражным судом РФ, налоговый орган обязан провести налоговую реконструкцию, а фактически – объединить деятельность компаний в одну. При этом для установления действительных сумм налоговых обязательств важно, чтобы были учтены все реальные расходы, произведенные зависимыми компаниями, в том числе уплаченные ими налоги. Поэтому необходимо, чтобы все эти расходы были установлены в рамках проверки.
Однако представляется, что сам процесс, даже самый законный, и результат проверки – самое последнее, чего желал бы любой бизнесмен. Поэтому нелишним будет вовремя вспомнить о том, что профилактика всегда лучше лечения, и как можно раньше перейти на «светлую сторону».
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