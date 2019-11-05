ДРОБЛЕНИЕ БИЗНЕСА – ОПТИМИЗАЦИЯ ИЛИ УКЛОНЕНИЕ?

Проверка компаний на предмет дробления бизнеса – тренд последних лет. Попробуем понять, как не попасть в их число.

Яна Дзыгарь, партнер консалтинговой компании Lexactio

Любой человек, бизнес которого растет и развивается, в какой-то момент оказывается перед вопросом структурирования. Если структурировать неправильно, то через несколько лет вами может заинтересоваться ИФНС.

Дробите или не дробите?

Существует две основные схемы дробления.

Первую можно условно назвать клонированием. Клонируются компании в том случае, когда растущие объемы заставляют платить много налогов. Тогда появляются клоны на спецрежимах. Их проблема в том, что они практически неотличимы от материнской компании: те же бенефициары, виды деятельности, то же имущество используется, те же люди работают, те же клиенты обслуживаются и так далее.

Вторая схема – «улей» или «муравейник». Это тот случай, когда в отдельные структуры с целью разукрупнения выделяются подразделения основной компании. Появляются отдельные фирмы, занимающиеся транспортными услугами, юридические и бухгалтерские фирмы, производственные и сбытовые, иногда даже клининговые. Казалось бы, деятельность другая, цены рыночные. Какие могут быть претензии? Но претензии могут появиться, если эти отдельные фирмы не мыслят себя без «материнской». Нет у них других клиентов, поставщиков, покупателей, а значит, нет и экономической независимости.

Конечно, существует масса комбинаций этих двух схем. Но основным критерием дробления всегда будет зависимость от главной компании.

Это значит, что если из вашего транспортного цеха или юротдела выросла полноценная компания, которая стала обслуживать не только вас, но и других клиентов вашего региона, то это не дробление. Если вы диверсифицируете свой бизнес и являетесь участником и директором разных обществ с независимой деятельностью – это тоже не дробление.