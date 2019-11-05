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Предприятие «Механобр-Л» получило иск за сброс сточных вод

Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга провела проверку исполнения требований законодательства об охране окружающей среды со стороны ЗАО «ОЭЗ "Механобр-Л"». По ее результатам было установлено, что предприятие в процессе деятельности допустило сверхнормативный сброс загрязняющих веществ по железу в централизованные системы водоотведения, сообщили в надзорном ведомстве.

С целью устранения нарушений прокурор в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к организации, обязав ее провести мероприятия, направленные на повышения качества сточных вод до достижения нормативов водоотведения. Невский районный суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что за загрязнение нефтепродуктами Шуваловского карьера в Приморском районе Петербурга был оштрафован завод АО «ОДК – Климов».

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