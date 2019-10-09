Завод «ОДК – Климов» оштрафован за загрязнение нефтепродуктами Шуваловского карьера

Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу внес представление руководству завода по производству вертолетных двигателей АО «ОДК – Климов». Предприятию предписано устранить причины и условия, способствовавшие загрязнению нефтепродуктами Шуваловского карьера в Приморском районе Петербурга, сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе проведенной проверки было установлено, что у завода «ОДК – Климов» происходит утечка топлива в водоем, расположенный вблизи предприятия. При этом причиной загрязнения является не поверхностный сток или сброс нефтепродуктов непосредственно в акваторию карьера, а разгрузка керосиновой линзы, в то время как установленная там система защиты (металлическое заграждение вдоль берега карьера) не обеспечивает должную защиту.

По факту выявленного нарушения требований к охране водных объектов АО «ОДК – Климов» привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ. Предприятию назначено наказание в виде штрафа в размере 160 тыс. рублей.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что за прошлую неделю экологи собрали с петербургской акватории в общей сложности более тонны загрязняющих городские водоемы нефтепродуктов.