В Белореченске поезд насмерть сбил 46-летнего мужчину

Трагический инцидент произошел около 19 часов в четверг, 31 октября, на 1754 км перегона «Гончарка - Белореченская», расположенного в черте города Белореченска. Электровоз смертельно травмировал 46-летнего местного жителя, который лежал в колее железнодорожных путей и не реагировал на предупреждающие сигналы машиниста. По данному факту следственные органы Южного СУТ СК РФ проводят доследственную проверку.

Как сообщили в ведомстве, машинист применил экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния наезда избежать не удалось. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, родственники погибшего, машинист электровоза, назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в тот же день, 31 октября, на железнодорожной станции Туапсе сотрудники РЖД обнаружили в районе путей тело 62-летнего мужчины без признаков жизни и следов насильственной смерти. Предположительно, мужчина попытался перейти пути перед вагоном во время технической стоянки состава.

Василий Хитрых