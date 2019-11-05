В Ростовской области открыли молочную ферму за 400 млн рублей

В Мясниковском районе Ростовской области в колхозе им. Мясникяна открылась молочно-товарная ферма на 800 голов коров, сообщает управление информационной политики региона. Строительство фермы велось с 2017 года, инвестиции в реализацию проекта составили 400 млн рублей.

«В целом сейчас у нас в хозяйстве все стадо крупного рогатого скота составляет 1,8 тыс. голов, из них 864 коровы бурой швицкой породы мы закупили в Австрии для новой фермы. По нашим предварительным расчетам, они будут давать не менее 7-8 тыс.т молока в год», — передает пресс-служба слова председателя колхоза Матеоса Хатламаджияна.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, в 2020 году СПК колхоз им. Мясникяна планирует начать в Ростовской области строительство комплекса по производству молока на 1,2 тыс. коров за 1 млрд руб. Новый комплекс инвесторы собираются расположить в Мясниковском районе региона на территории хозяйства. Проект в ближайшее время направят на госэкспертизу. Завершить строительство планируют за 1,5-2 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», СПК колхоз им. Мясникяна учрежден в декабре 1999 года в Ростовской области с основным видом деятельности «выращивание зерновых культур». Предприятием руководит Матеос Хатламаджиян. Выручка колхоза за 2018 год составила 353,4 млн руб., а прибыль — 58,2 млн руб.

Дарья Голякова