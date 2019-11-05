Начальник УВД Качканара объяснил, почему ехал пьяным за рулем

Глава территориального УВД Качканара Денис Сизов, задержанный в минувшую субботу спецротой ГИБДД за езду в нетрезвом состоянии, сделал заявление в паблике «Подслушано в Качканаре» в соцсети «ВКонтакте». «Люди, перестаньте лить всякую грязь. Я Сизов Денис. Да, меня остановили спцрота ГАИ. Да, у меня показало 0,3 промилле при допустимых 0,16. Да, меня уволят из МВД после 19 лет службы. Но, люди, не надо грязь на меня лить. Я честный человек, я никогда не брал взяток, я не крышевал бандитов и т.д. Попробуйте поработать 7 дней в неделю и я посмотрю на вас»,— следует из сообщения господина Сизова, скан которого выложило издание «Между строк». На момент подготовки материала, данного обращения в соцсети уже не было.

Как пояснил «Ъ-Урал» глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, на данный момент проводится служебная проверка, на время которой Денис Сизов отстранен от исполнения служебных обязанностей. «В случае если информация найдет свое подтверждение, последует его увольнение из системы МВД по отрицательным мотивам»,— сообщил Валерий Горелых. На данный момент врио начальника УВД назначен Равиль Нуриев.

Игорь Лесовских