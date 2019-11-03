В Качканаре пьяным за рулем задержали начальника полиции

Начальника территориального УВД Качканара Дениса Сизова задержали пьяным за рулем. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняет полиция, пишет e1.ru со ссылкой на главу пресс-службы областного главка Валерия Горелых. По его словам, на время проведения проверки Денис Сизов отстранен от исполнения служебных обязанностей. «В случае если информация найдет свое подтверждение, последует его увольнение из системы МВД по отрицательным мотивам», — сообщил Валерий Горелых.

Врио начальника территориального УВД назначен его заместитель подполковник Равиль Нуриев.