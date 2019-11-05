Зампредом Четвертого кассационного суда в Краснодаре назначен Яков Волков

Президент России Владимир Путин подписал указ «О назначении судей федеральных судов…». Согласно документу, заместителем председателя Четвертого кассационного суда общей юрисдикции с местом дислокации в Краснодаре назначен Яков Волков.

Яков Волков родился 4 декабря 1966 года в Краснодаре. В 1992 году окончил Кубанский государственный университет по специальности «Правоведение». До назначения в Четвертый кассационный суд работал судьей Арбитражного суда Северо-Кавказского округа в коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений.

Как ранее писал “Ъ”, председателем Четвертого кассационного СОЮ был назначен ранее еще один выходец из Арбитражного суда Северо-Кавказского округа. Им стал бывший председатель окружного арбитража Алексей Шишкин.

Дмитрий Михеенко