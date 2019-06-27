Кубанские судьи дождались председателя

В Краснодаре на совещании судей председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев представил главу краевого суда Алексея Шипилова, назначенного на должность 19 июня.



Примечательно, что председатель ВС по ходу совещания ни разу не упомянул прежнее руководство краевого суда и не дал оценку текущей ситуации в судебной системе региона. Александр Чернов, руководивший крайсудом с 1994 года, ушел в отставку полгода назад в связи с достижением предельного возраста. Последние полтора года его работы были отмечены скандальными публикациями о кубанских судьях.

Представлять нового председателя Краснодарского краевого суда Алексея Шипилова в Краснодар приехал лично председатель Верховного суда (ВС) РФ Вячеслав Лебедев. Он был характеризовал вновь назначенного главу крайсуда как высокопрофессионального юриста, успешно руководившего Белгородским областным судом. После выступления господина Лебедева глава четвертого кассационного суда общей юрисдикции Алексей Шишкин, открывавший совещание судей, обратился к собравшимся в зале: «Новый председатель крайсуда официально представлен, я передаю ему полномочия ведущего». Алексей Шипилов, пообещав высказаться в финале совещания, пригласил на трибуну губернатора края Вениамина Кондратьева.

Губернатор, выразив надежду на плодотворное сотрудничество с новым руководителем краевого суда, отметил, что в целом качество правосудия на Кубани высокое. При этом господин Кондратьев заявил, что в обществе по-прежнему существует большой запрос на справедливость: «Краю нужна принципиальная позиция судов по многим вопросам: по обманутым дольщикам, по самостроям, по застройке зеленых зон. Не прекращаются и попытки рейдерских захватов земли, которая на Кубани имеет особую ценность, – заявил губернатор. – Недопустимо, чтобы решения судов были частью каких-то мошеннических схем. Суды должны разрешать спорные ситуации, а не заводить их в тупик».

Алексей Шипилов в своем выступлении поблагодарил всех присутствующих и выразил уверенность в том, что основную часть судейского корпуса региона составляют ответственные, порядочные и высокопрофессиональные судьи, совместно с которыми будут успешно решены задачи, поставленные руководством страны и Верховным судом РФ. Многие участники совещания судей обратили внимание на то, что Вячеслав Лебедев по ходу совещания ни разу не упомянул прежнее руководство краевого суда и не дал оценку текущей ситуации в судебной системе региона. Александр Чернов, руководивший крайсудом с 1994 года, ушел в отставку полгода назад в связи с достижением предельного возраста. Последние полтора года его работы были отмечены скандальными публикациями, связанными с работой кубанских судей.

Анна Перова, Краснодар