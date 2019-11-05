Облигациям ПАО «Магнит» присвоен кредитный рейтинг АА

Сегодня, 5 ноября, Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило ценным бумагам ПАО «Магнит» кредитный рейтинг АА. Данная информация содержится в официальном сообщении ритейлера. Рейтинг биржевых облигаций на уровне АА означает высокий уровень надежности в долгосрочной перспективе.

Кроме того, на состоявшемся накануне Совете директоров ПАО «Магнит» были заслушаны отчеты по результатам операционной деятельности ритейлера за третий квартал текущего года и за девять месяцев 2019-го, в результате чего менеджменту компании было рекомендовано осуществить все необходимые действия в целях повышения эффективности деятельности группы компаний, а также сокращения расходов и затрат.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что по итогам третьего квартала 2019 года общая выручка торговой сети «Магнит» выросла на 10,5% и составила 342,6 млрд руб. Чистая розничная выручка ритейлера за этот же период увеличилась на 9,1% и составила 333 млрд руб. Чистая прибыль общества при этом сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 57,3% и составила 3,3 млрд руб. Рентабельность чистой прибыли снизилась на 151 базовых пункта до 0,9%.

Дмитрий Михеенко