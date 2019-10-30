Петербургские депутаты приняли поправки в ЗНОП по шести зеленым зонам в центре города

Депутаты ЗакСа в окончательном чтении приняли поправки в закон о зеленых насаждениях (ЗНОП), согласно которым в центре Петербурга появятся шесть новых зеленых зон общей площадью 3.6 га. Они являются компенсацией за территорию, предназначенную под застройку зданиями судебного квартала.

Среди них — бульвары на ул. Черняховского, на Синопской и Воскресенской набережных, на наб. Обводного канала, на Захарьевской улице, а также сквер у моста Александра Невского.

Напомним, что на Смольной набережной хотят возвести здания Судебного квартала, где разместятся Верховный суд РФ и жилые дома для судей. Изначально их намеревались построить на проспекте Добролюбова, однако позже там было решено разбить арт-парк.