В центре Екатеринбурга снесут здание ради музея «Эрмитаж-Урал»

Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс по выбору подрядчика, который снесет здание на улице Вайнера, 16Г. Постройка мешает возведению будущего музейного центра «Эрмитаж-Урал». Как следует из конкурсной документации, на эти цели из бюджета уральской столицы готовы выделить 4,298 млн руб.

Приступить к выполнению поставленной задачи победитель конкурса должен будет сразу после заключения контракта, а завершить снос – не позднее 25 декабря 2019 года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 11 ноября.

Как ранее писал “Ъ-Урал”, строящийся в Екатеринбурге культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал» откроется в ноябре 2020 года. По словам заместителя гендиректора Государственного Эрмитажа Алексея Богданова, в нем будут проходить выставки, лекции, конференции, научные встречи и музейно-образовательные программы. «Эрмитаж-Урал» разместится в реконструируемом объекте культурного наследия на Вайнера, 11, где сегодня располагался Екатеринбургский музей изобразительного искусства. К существующему дому сделают пристройку, в которой будут административные помещения.