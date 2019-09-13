«Эрмитаж-Урал» откроется в 2020 году

Строящийся в Екатеринбурге культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал» откроется в Екатеринбурге в ноябре 2020 года, рассказал заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа Алексей Богданов.

В нем будут проходить выставки, лекции, конференции, научные встречи и музейно-образовательные программы. По словам господина Богданова, планируется организовывать выставки два раза в год. «Эрмитаж очень большой. В ближайшие 100 лет нам хватит экспонатов на разноплановые выставки»,— отметил он. Он напомнил, что Эрмитаж выставляет только 8% экспонатов. «Это притом, что суммарная площадь Эрмитажа 233 тыс. кв. м, еще у нас есть открытое фондохранилище. Поэтому остальное представлено в региональных центрах Эрмитажа»,— сообщил господин Богданов.

«Эрмитаж-Урал» будет располагаться в реконструируемом объекте культурного наследия на Вайнера, 11. В этом здании располагался Екатеринбургский музей изобразительного искусства. В годы Великой Отечественной войны в нем хранились коллекции Эрмитажа. К существующему дому сделают пристройку, в которой будут административные помещения. В старом здании разместится экспозиционная часть. В центре «Эрмитаж-Урал» будет представлено западноевропейское искусство, а в Екатеринбургском музее изобразительного искусства — отечественное.

Первый заместитель директора АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» Дмитрий Хватов сообщил, что у компании муниципальный контракт на строительство центра на 220 млн руб.

Елена Горшкова