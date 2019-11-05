В Ростове-на-Дону бывший военком получил условный срок за взятку

Советский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к двум годам лишения свободы условно полковника в отставке, бывшего военного комиссара Советского и Железнодорожного районов города Сергея Харина. Он обвинялся в получении взятки в размере 160 тыс.руб. (ч. 2 ст. 290 УК РФ). Офицера также оштрафовали на 250 тыс. руб., сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Южному военному округу.

По версии следствия, военком в 2017 году получил от подполковника медицинской службы запаса Сергея Змушко, замначальника ФГКУ «Главный центр военно-врачебной экспертизы Минобороны России» 160 тыс. руб. за незаконное освобождение от призыва четырех ростовчан. В сообщении отмечается, что полученные полковником деньги были обращены в доход государства.

Как ранее сообщал “Ъ”, в марте 2018 года военврач Змушко был взят с поличным в рабочем кабинете при получении 335 тыс. руб. за содействие в освобождении от службы четырех призывников, деньги он должен был передать военкомам. Подполковник признал вину и заключил с прокуратурой соглашение о сотрудничестве. Ростовский гарнизонный суд приговорил его к трем с половиной годам колонии за посредничество во взяточничестве и мошенничество с использованием служебного положения.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону