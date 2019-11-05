Реализация минских соглашений остается под вопросом

Киев заявил об очередной попытке отвести войска на линии разграничения в Донбассе. От ее успеха во многом будет зависеть, встретятся ли президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский. Если режим тишины будет соблюдаться, то разведение сил у поселка Петровское начнется 8 ноября, заявили в Киеве. Стороны договаривались отвести вооружения 4 ноября, но процесс вновь сорвался. Украина и непризнанная ДНР обвиняют друг друга. Предполагается, что разведение сил — это последний шаг перед встречей «нормандской четверки». Именно тогда стороны должны будут договориться о реализации минских соглашений. Почему сорвалось разведение войск 4 ноября? И что думают об этом в Киеве и в непризнанной Донецкой народной республике? Выяснял Александр Рассохин.

На прошлой неделе украинские военные и ополченцы все же отвели силы от поселка Золотое в Луганской области. Казалось, до переговоров в «нормандском формате» осталось всего ничего — нужно только развести войска у Петровского в Донецкой области. Однако этого не произошло. В Донецке срыв процесса называют саботажем со стороны Киева. Украинские военные якобы не подтвердили отвод войск и только обстреливали позиции ополченцев. Смогут ли в итоге стороны договориться?

Уроженец Петровского Андрей Лысенко сомневается. В поселке сейчас живет около 20 семей. Отвести войска оттуда Киев и Донецк пытались неоднократно, но каждый раз безрезультатно. Да и успех в Золотом сомнителен, говорит Андрей Лысенко. По его сведениям, там продолжают звучать взрывы: «Было предложено развести силы, хотя бы на неосновных участках, но власти не хотят делать даже этого. Они заранее говорят о том, что отступать от Донецка и Горловки не будут. Недаром заняты все существующие “серые” зоны, а войска вплотную приблизились к городам. Думаю, без вмешательства, возможно, ООН мирным путем развести войска не получится».

В украинском Минобороны объясняют перенос операции по разведению сил тем, что в Петровском звучали выстрелы, соответственно, режим тишины не соблюдался. С начала октября по всей Украине проходят многотысячные акции националистов «Нет капитуляции». Участники выступают против отвода войск и считают, что минские соглашения не вернут стране целостность. А бойцы батальона «Азов» заявили, что останутся на линии разграничения и после отвода сил.

События 4 ноября вновь показали: президент не контролирует украинских силовиков, говорит жительница Киева, которая пожелала сохранить анонимность. Тот же глава МВД Арсен Аваков никогда не был человеком Владимира Зеленского: «У нас на Украине должны пройти местные выборы. Каждая политическая сила раскачивает лодку в свою сторону, чтобы их выиграть. Прослеживается связь Арсена Авакова с “Национальным корпусом”, который сейчас находится в Золотом. Я думаю, что главе МВД выгодно, чтобы представители этой партии выиграли местные выборы. Возможно, “Национальный корпус” показывает избирателям, что он якобы имеет какое-то влияние на то, что происходит сейчас в Донбассе».

Владимир Зеленский пытался договориться с националистами. На прошлой неделе он приезжал к бойцам «Азова» в Золотое. Но разговор не получился и запомнился только скандалом: президент повздорил с одним из солдат. Руководитель украинского Центра политического и экономического анализа Александр Кава предполагает, что из-за давления националистов, власти, вероятно, и решили отложить разведение войск: «Надо учитывать, сколько сейчас сторонников военного решения проблемы среди активной части населения.

В таких условиях, особенно принимая во внимание внутриполитические процессы, власти просто не решились провести разведение войск и приблизить встречу в “нормандском формате”».

Стороны предварительно согласовали новое разведение сил на 8 ноября. Если в ближайшее время войска не отойдут, будущее миротворческого процесса окажется под вопросом, предполагает директор киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник: «Если не удастся развести силы в Петровском на протяжении ближайших недель — до декабря, то это будет достаточно серьезной проблемой для Зеленского. Ему будет очень сложно объяснить и Меркель, и Макрону, почему он не способен провести по факту техническое мероприятие».

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Смогут ли стороны завершить процесс разведения войск? И когда? Пожалуй, это сейчас главные вопросы на Украине. Кто-то предполагает, что до начала выборов в апреле следующего года, надеяться на успех не стоит. Другие все же рассчитывают, что до конца 2019 удастся договориться не только о разведении сил, но и о дате проведения встречи «нормандской четверки».

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков вновь заявил 3 ноября, что в Кремле к переговорам в «нормандском формате» готовы. Однако условия для их начала до сих пор не выполнены.