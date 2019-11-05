Продажи Bentley в России выросли на треть

В 2019 году продажи Bentley в России выросли на 30%, сообщает агентство «Автостат».

За январь-сентябрь на российском рынке было продано 242 автомобиля бренда — в первые 9 месяцев 2018 года продажи составляли 187 машин. Самой популярной моделью в России является Bentley Continental — продано 124 автомобиля. Также в России реализовано 109 кроссоверов Bentley Bentayga, пять седанов Bentley Mulsanne и четыре седана Bentley Flying Spur.

Напомним, в 2019 году общий объем российского рынка люксовых автомобилей сократился на 10% по сравнению с январем-сентябрем 2018 года — до 952 шт.