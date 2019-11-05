Сэкономленные за счет создания муниципальных округов средства останутся в селах Удмуртии

Деньги, сэкономленные за счет административной реформы и создания муниципальных округов в Удмуртии, останутся в бюджетах сел и поселений региона. Об этом рассказал глава республики Александр Бречалов на встрече с главными редакторами СМИ.

«Все сэкономленные деньги, безусловно, остаются в селе, в поселении. Мы эти сэкономленные деньги забирать для латания дыр в республиканском бюджете не будем. Мало того, эффективным менеджерам будем еще и добавлять, чтобы у них была мотивация при сохранении и улучшении качества управления по всем сферам. Прозвучал Балезинский район и Балезино, мне никто не может объяснить, для чего нам такие команды в поселениях и зачем нам администрация в самом поселке и в районе. При этом на что давят, мне кто-то написал, что вот его увольняют. Если мы оставим эту армию муниципальных служащих, тогда нам надо ответить на вопрос, откуда брать деньги»,— отметил глава Удмуртии.

Напомним, что ранее 11 районов Удмуртии запустили процесс преобразования в муниципальные округа. Предполагается, что за счет объединения количество муниципальных сократится почти вдвое. Чиновникам, которые потеряют в результате сокращения работу, пообещали ежемесячную доплату к страховой пенсии и возможность бесплатной переквалификации.