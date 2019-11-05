УГМК попросила правительство России провести аукцион на крупное месторождение меди на Урале

Правительство России в 2019 году проведет аукцион на разведку и добычу участка самого крупного на Урале Волковского месторождения ванадиево-железо-медных руд, следует из распоряжения премьер-министра РФ Дмитрия Медведева (есть в наличии “Ъ”). Запасы месторождения относятся к федеральным и оцениваются в 771 тыс. тонн меди, 20 млн тонн железа, 333 тыс. тонн оксида ванадия, 11,7 тонны золота.

Источник, близкий к правительству, подтвердил “Ъ”, что аукцион проводится по обращению «Святогора» («дочка» УГМК). В УГМК не ответили на запрос “Ъ”.

По подсчетам самого холдинга, УГМК занимает долю в 1,5% в мировом производстве меди (лидеры: Codelco — 7,6%, Glencore — 6,6%, Jiangxi Copper — 4,8%). В этом году компания начала строительство медно-цинкового рудника на Подольском месторождении в Башкирии, инвестиции в который оцениваются в 50 млрд руб.

Подробнее читайте в материале «УГМК расширяет медные владения»