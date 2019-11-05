«Курск-молоко» пытается взыскать 111 млн рублей со столичной структуры Milkiland

Арбитражный суд Москвы приступил к рассмотрению иска ООО «Курск-молоко» (структура украинской группы Milkiland) к столичному ООО «Милкиленд ру» о взыскании более 111 млн руб. задолженности, следует из материалов арбитражного суда. В начале октября, напомним, арбитражный суд Курской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Курск-молоко» по иску банка «Возрождение». В реестр кредиторов предприятия включены требования банка в размере 102 млн руб. Причиной формирования долга стало поручительство по обязательствам также входящего в Milkiland Останкинского молочного комбината (ОМК), в 2017 году признанного банкротом по иску «Возрождения».

ООО «Курск-молоко» управляет производством сыра в Рыльске Курской области. По собственным данным, компания в сутки перерабатывает около 200 т молока и выпускает 16 т сыра под брендами «Король Артур», «Сметанковый», «Сливочный», «Охотничий», «Ольдермани» и «Качиотто», плавленые сыры. Завод — крупнейший российский актив группы Milkiland (головное юрлицо — нидерландское Milkiland N.V.), подконтрольной украинским и казахским инвесторам (39,8% у украинца Анатолия Юркевича, 5% — у его соотечественника Вячеслава Рекова, 33,7% — у Ольги Юркевич из Казахстана, остальное — free float; акции обращаются на Варшавской фондовой бирже). По данным Kartoteka.ru, ООО «Курск-молоко» зарегистрировано в 2013 году в Рыльске Курской области. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 99% принадлежит ООО «Милкиленд.ру», 1% — Евгению Трофимчуку. По итогам 2018 года выручка компании составила 1,29 млрд руб., чистая прибыль — 14,8 млн руб.

Подробнее о том, почему «Курск-молоко» попало под наблюдение, в материале «Ъ-Черноземье».

Ирина Лобанова