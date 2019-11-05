Начальником полиции по Петербургу и Ленобласти назначен Дмитрий Баранов

Полковник полиции Дмитрий Баранов назначен заместителем начальника ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области — начальником полиции. Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным и опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее эту должность занимал генерал-майор Константин Власов. Он скончался в октябре после продолжительной болезни.

Напомним, что в феврале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возглавил бывший начальник УВД по Южному административному округу Москвы Роман Плугин.

Кроме того, указом президента страны генерал-майор внутренней службы Алексей Смирнов назначен первым замначальника Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России.